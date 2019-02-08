В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 17:35 2019-02-08T17:40:24+03:00

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По информации областного Управления МЧС, 9 - 11 февраля прогнозируется усиление юго-западного ветра, скорость которого в порывах достигнет 17 м/с. В связи с этим на Калининградском заливе ожидается взлом припая, местами отрыв ледовых полей от берега и на различном удалении от берега. На Куршском заливе – подвижка льда с образованием трещин, торосов и участков чистой воды.

Выход на лед всех водных объектов Калининградской области опасен для жизни. Единый телефон службы спасения: 101 (с мобильного телефона также можно набрать номер 112, а со стационарного – 01). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU