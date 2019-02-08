Калининградец разорвал паспорт и разгромил квартиру бывшей жены

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-08T18:03:59+03:00

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Вероятно, 31-летний житель Калининграда ни в какую не желал давать развод своей супруге. Однако женщина настояла на своем через суд, и тогда уже бывший муж решился на акт мести.

Благо, у мужчины оставался ключ от квартиры, где горожанин некогда познал семейное счастье. Дождавшись ночи, калининградец проник в жилище и учинил там разгром: переломал мебель, повредил потолок, и в довершение всего разорвав в клочья паспорт экс-жены, удалился. Женщина тоже решила ничего не прощать, поэтому написала заявление о случившемся в полицию.

По итогам разбирательства выяснилось, что мститель наработал года эдак на два за решеткой. Именно такой максимум предусматриваю санкции части 1 статьи 325 «Повреждение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности» и части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба», по признакам которых возбуждено уголовное дело.

С обстановкой тюремной камеры справиться будет труднее.

ИСТОЧНИК KP.RU