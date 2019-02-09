На улице Пролетарской в Калининграде горело кафе
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Пожар случился в Ленинградском районе города Калининграда в минувшую пятницу вечером. На часах было 19.06, когда поступило сообщение о том, что на улице Пролетарской горит кафе.
Как уточнили в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в двухэтажном кафе из остекленной металлоконструкции в помещении кухни горела мебель. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Сообщается, что горели также жировые отложения в вентиляционной шахте.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU