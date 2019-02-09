Директор калининградской «Комсомолки» и еще 19 человек из региона участвуют в полуфинале конкурса «Лидеры России» по Северо-Западу

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-09T09:51:06+03:00

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Генеральный директор «Комсомольская правда – Калининград» Екатерина Апанавичене и еще 19 человек, представляющих Калининградскую область сегодня, в субботу 9 февраля, участвуют в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России» по Северо-Западу. Мероприятие проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Участникам предстоит пройти оценочные конкурсные мероприятия, которые и выявят их профессиональные и лидерские качества.

Конкурс управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тысяч заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. К дистанционному этапу отбора конкурса были допущены более 91 тысячи конкурсантов, постепенно, по итогам трех блоков тестирования, их количество сократилось до 3 тысяч 294 участников, которые были приглашены в полуфинал конкурса.

Сейчас проходит этап очных региональных полуфиналов, они состоятся во всех федеральных округах в январе и феврале 2019 года. В марте в Сочи пройдет финал, на котором будут определены победители. Все финалисты получат образовательные гранты на 1 миллион рублей, а победители получат еще и наставника из числа лучших российских руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU