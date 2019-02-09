Под Калининградом пройдет мастер-класс с участием 200 школьников

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-09T10:01:17+03:00

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Сегодня, 9 февраля в средней школе №1 поселка Большое Исаково состоится мастер-класс «Дети – детям». Мероприятие, на которое соберутся более 200 детей почти из всех муниципальных образований региона, начнется в 10:00 по местному времени.

В рамках Недели науки, начиная с 6 февраля, калининградские школьники провели уже более 250 мастер-классов. Сегодняшняя акция станет завершающей в этой серии.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в мастер-классах принимают участие учащиеся старших классов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципальных образований, добившиеся высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности, и являющиеся лауреатами, дипломантами областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований по профилю предполагаемого мастер-класса.

ИСТОЧНИК KP.RU