В Калининграде таксист украл у пассажира квадрокоптер

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-09T12:15:23+03:00

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Житель Калининграда, чтобы не тащить домой свой квадрокоптер в руках, решил воспользоваться услугами такси. Но когда был доставлен по адресу, вдруг обнаружил, что радиоуправляемый агрегат вместе с ним не доехал! Куда-то также пропал по дороге и мобильный телефон горожанина.

За разгадкой калининградец обратился к оперативникам угрозыска ОМВД России по Центральному району. И те установили, что в деле нет никакой мистики, зато присутствует 22-летний частный извозчик. Причем бомбила, судя по всему, взял в привычку обворовывать подвыпивших клиентов, обеспечивая себе неплохой приварок к плате за проезд.

Поэтому есть основания полагать, что данный эпизод окажется отнюдь не единственным в возбужденном уголовном деле.

ИСТОЧНИК KP.RU