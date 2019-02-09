Калининградка прописала у себя сразу восьмерых гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-09T13:18:11+03:00

Соседи женщины уверяют, что никого из среднеазиатских гостей они и в глаза не видели

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Как потом уверяла полицейских ОМВД России по Центральному району Калининграда 55-летня горожанка, проживающая в одном из садовых товариществ, прописать у себя восьмерых подданных среднеазиатских государств ее заставило исключительно чувство одиночества. Ну и человеколюбие, конечно.

Правда, опрошенные правоохранителями соседи так и не смогли вспомнить, когда они вообще видели гостей региона в доме гуманистки. Поэтому по результатам изысканий участковых уполномоченных было возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. За это – закон суров, но это закон – положено до трех лет «зоны».

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ИСТОЧНИК KP.RU