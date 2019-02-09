2019-02-09T13:48:20+03:00
Происшествия

В ДТП под Калининградом пострадала пятилетняя девочка

Водитель автомобиля, в котором находился ребенок, не смог удержаться в пределах дороги
Игорь ОРЕХОВ
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В девятом часу вечера 8 февраля в Черняховском районе 63-летний водитель «Пежо 406» невесть с чего вообразил себя автогонщиком и вдавил педальку до пола. Результат оказался вполне ожидаем: пенсионер утратил контроль над своим транспортным средством и загремел в кювет справа по ходу движения.

Досаднее всего, что в результате ДТП пострадала ни в чем не повинная пятилетняя пассажирка, которая находилась в детском специальном удерживающем устройстве и была пристегнута – что, однако, ее не спасло от травм. Стоит надеяться, что они окажутся не опасными для жизни и здоровья малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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