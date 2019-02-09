2019-02-09T14:11:16+03:00
Происшествия

Калининградка пыталась задушить свою соседку по коммуналке

Конфликт между опытной женщиной и молодой жительницей Советска произошел на общей кухне
Игорь ОРЕХОВ
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Конфликты на коммунальной кухне давно уже стали классикой отечественной литературы и банальщиной милицейско-полицейских протоколов. Справедливости ради, стоит отметить, что и тут участники инцидентов стараются не отставать от веяний времени. Соль в чужой суп? Забудьте! Намедни в Советске 54-летняя жительница коммуналки, ни много ни мало, попыталась задушить свою 25-летнюю соседку.

Молодке, правда, удалось спастись (чудом, буквально чудом!), но рассудив, что в следующий раз так может и не повезти, она обратилась в полицию. Дознаватели местного МО МВД России усмотрели в действиях подозреваемой угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. И возбудили уголовное дело.

Если суд впаяет душительнице по максимуму, следующие пару лет советчанка может быть спокойна за свою жизнь на общей кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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