Под Калининградом хозяин побил гостя чайником
В результате он нанес приятелю травму в области левого глаза
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В Славке полиция задержала 26-летнего мужчину, который побил гостя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительной информации, инцидент произошел в квартире по улице Сиреневой. Хозяин поссорился со своим 34-летним знакомым и в ходе ссоры ударил его электрическим чайником. В результате он нанес приятелю травму в области левого глаза.
Как выяснилось, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Если его вина будет доказана, то подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU