2019-02-10T13:26:52+03:00
Происшествия

Под Калининградом хозяин побил гостя чайником

В результате он нанес приятелю травму в области левого глаза
Сергей Богров
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В Славке полиция задержала 26-летнего мужчину, который побил гостя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, инцидент произошел в квартире по улице Сиреневой. Хозяин поссорился со своим 34-летним знакомым и в ходе ссоры ударил его электрическим чайником. В результате он нанес приятелю травму в области левого глаза.

Как выяснилось, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Если его вина будет доказана, то подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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