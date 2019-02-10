В Калининграде автомобиль, припаркованный у контейнеров, забросали мусором
У машины оказались немецкие номера
Фото с места происшествияФото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
Изменить размер текста:
В воскресенье в Калининграде неизвестные забросали пакетами с отходами припаркованный у мусорных контейнеров автомобиль. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел возле дома на улице Гагарина. Очевидцы сфотографировали «Фольксваген» на крыше и капоте которого лежат по несколько мешков с мусором. Пользователе также отметил, что у машины немецкие номера.
ИСТОЧНИК KP.RU