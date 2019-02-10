В Калининграде автомобиль, припаркованный у контейнеров, забросали мусором

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-10T14:41:58+03:00

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В воскресенье в Калининграде неизвестные забросали пакетами с отходами припаркованный у мусорных контейнеров автомобиль. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел возле дома на улице Гагарина. Очевидцы сфотографировали «Фольксваген» на крыше и капоте которого лежат по несколько мешков с мусором. Пользователе также отметил, что у машины немецкие номера.

ИСТОЧНИК KP.RU