В Калининграде на улице Согласия на пустыре найдено тело женщины

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-10T16:08:05+03:00

На нем не обнаружили признаков насильственной смерти

Изменить размер текста: A A

На улице Согласия в Калининграде на пустыре найдено тело женщины 40-50 лет. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Труп был обнаружен в субботу, 9 февраля. Специалисты не обнаружили на нем следов насильственной смерти.

Как сообщает «Клопс», со ссылкой на правоохранителей, тело может принадлежать пропавшей в конце января 56-летней жительнице Калининграда. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU