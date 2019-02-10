В Калининграде на улице Согласия на пустыре найдено тело женщины
На нем не обнаружили признаков насильственной смерти
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На улице Согласия в Калининграде на пустыре найдено тело женщины 40-50 лет. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Труп был обнаружен в субботу, 9 февраля. Специалисты не обнаружили на нем следов насильственной смерти.
Как сообщает «Клопс», со ссылкой на правоохранителей, тело может принадлежать пропавшей в конце января 56-летней жительнице Калининграда. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин гибели.
ИСТОЧНИК KP.RU