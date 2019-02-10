В парке имени Теодора Кроне в Калининграде появятся места для отдыха и стоянка
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В калининградском парке имени Теодора Кроне на Тернистой аллее оборудуют места для отдыха. Об этом сообщил глава города Алексей Силанов во время выездного совещания в парке.
— В этом году мы 45 миллионов рублей направили на работы в парке «Южный». И параллельно будут идти небольшие подготовительные работы в парке им. Макса Ашманна и здесь. В перспективе здесь должны появиться освещение, дорожки, стоянка, оборудованы места для отдыха, — заявил Силанов.
В минувшую пятницу горожане стали сообщать в соцсетях о вырубке деревьев в парке. Как пояснили власти, специалисты уничтожали только аварийные деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU