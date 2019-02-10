2019-02-10T16:48:40+03:00
Происшествия

На улице Губайдулина под колеса «Фольксвагена» попала 20-летняя калининградка

Девушка переходила дорогу по «зебре»
Сергей Богров
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В минувшую субботу, 9 февраля в 9:30 в Калининграде произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На улице Габайдуллина «Фольксваген Тигуан» сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она получила травмы. Как выяснилось, за рулем иномарки сидел 63-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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