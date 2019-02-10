На улице Губайдулина под колеса «Фольксвагена» попала 20-летняя калининградка
Девушка переходила дорогу по «зебре»
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В минувшую субботу, 9 февраля в 9:30 в Калининграде произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
На улице Габайдуллина «Фольксваген Тигуан» сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она получила травмы. Как выяснилось, за рулем иномарки сидел 63-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU