На улице Губайдулина под колеса «Фольксвагена» попала 20-летняя калининградка

СЕГОДНЯ 16:48 2019-02-10T16:48:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 9 февраля в 9:30 в Калининграде произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На улице Габайдуллина «Фольксваген Тигуан» сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она получила травмы. Как выяснилось, за рулем иномарки сидел 63-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU