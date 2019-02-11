Калининградские регбисты победили на всероссийском турнире в Казани

11 Февр. 10:12 2019-02-11T10:12:37+03:00

Свои силы показывали спортсмены до 17 лет

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Всероссийский турнир по регби в Казани собрал сборные Кемеровской, Ростовской Калининградской, Омской и Тюменской областей, республик Татарстан и Крым.

Калининградцы сумели победить в трех матчах и впервые за 6 лет выиграли соревнования. На групповой стадии наши ребята обыграли сверстников из Ростова и Севастополя. В матче за первое место одолели представителей Кузбасса.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, лучшим игроком команды был признан Александр Вознюк, реализовавший на турнире пять попыток.

Сейчас сборная Калининградской области продолжает подготовку к крупнейшим соревнованиям года по своей возрастной категории. В апреле предстоит выступление на первенстве Северо-западного и Центрального федеральных округов в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU