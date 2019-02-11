На ул. Карташова в Калининграде сбили пешехода, водитель скрылся
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В воскресенье утром в Калининграде в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Карташова. Водитель «Доджа» при повороте во двор сбил 33-летнего пешехода. После наезда водитель скрылся с места ДТП, сейчас ведется его розыск.
Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о данном ДТП, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 552-511. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU