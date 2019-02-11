На ул. Карташова в Калининграде сбили пешехода, водитель скрылся

11 Февр. 10:19 2019-02-11T10:19:27+03:00

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В воскресенье утром в Калининграде в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Карташова. Водитель «Доджа» при повороте во двор сбил 33-летнего пешехода. После наезда водитель скрылся с места ДТП, сейчас ведется его розыск.

Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о данном ДТП, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 552-511. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU