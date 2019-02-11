На благоустройство калининградских городов потратят около 1 млрд рублей

11 Февр. 10:25 2019-02-11T10:27:00+03:00

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В 2019 году на благоустройство городов Калининградской области будет направлено около одного млрд рублей. Об этом заявил губернатор Антоне Алиханов.

По словам главы региона, эти средства выделяются сразу на несколько программ. Среди них – «Формирование комфортной городской среды», программа конкретных дел, реализация проектов-победителей создания комфортной городской среды в малых городах России.

- В 2017 году мы акцентировано выбрали пять муниципалитетов, которые получили все средства на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году мы решили поддержать всех, чтобы и там был эффект, и люди не чувствовали себя обделенными. Поэтому, помимо крупных средств на пять муниципалитетов, были выделены дополнительные 50 млн рублей для всех остальных. В 2019 году уже следующие пять муниципалитетов получат крупную сумму на благоустройство дворов и общественных территорий, а дополнительные 30 млн достанутся остальным 17-ти, - сказал Алиханов.

Губернатор напомнил, что есть еще Программа конкретных дел, на которую в бюджете заложены дополнительные 150 миллионов.

- Эти средства пойдут на комплексное благоустройство по одному населенному пункту в пяти муниципалитетах. По большому счету, и то, и другое – идентичные работы. И очень важно, чтобы все они выполнялись качественно, – подчеркнул Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU