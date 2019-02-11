На Сельме открыли участок дороги от ДС «Янтарный» до ул. Сусанина

11 Февр. 10:31 2019-02-11T10:32:01+03:00

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В микрорайоне Сельма открыли для движения новый участок автомобильной дороги от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина. Об этом сообащет пресс-служба мэрии Калининграда.

150-метровый участок дороги микрорайоне на выезде с улицы Согласия строили за счет муниципального бюджета.

- Это полторы сотни метров проезжей части с заездным карманом для автобусов, тротуаром шириной 2,25 м и почти такой же ширины велодорожкой с каждой стороны дороги, - рассказали в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU