Лишь один представитель Калининградской области прошел в финал конкурса управленцев «Лидеры России»

11 Февр. 10:35 2019-02-11T14:10:18+03:00

На отборе в Санкт-Петербурге отличился Петр Конюшенко из Правдинска

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Стали известны финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. из Северо-Западного федерального округа.

- Из числа полуфиналистов Северо-Западного федерального округа приглашения в финал получили 30 конкурсантов из 6 регионов. Большинство из них представляют Санкт-Петербург — 24 участника. Из Вологодской области в финал приглашены 2 участника и по одному конкурсанту из Архангельской, Калининградской, Мурманской и Новгородской областей, — сказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

В списке финалистов от Калининградской области – Петр Конюшенко (Правдинск, АО «АтомЭнергоСбыт» (ГК «Росатом»).

Отметим, из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Так, в этот список попал калининградец Анатолий Мальцан из Центра обеспечения взаимодействия с органами госвласти.

Если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист, который выполнил это условие конкурса, из листа ожидания.

Полуфиналисты из Калининграда Екатерина Апанавичене и Зинаида Тимофеева.Фото: Александр КАТЕРУША

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы прошли во всех федеральных округах. Ранее уже были определены финалисты Конкурса из Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Отметим, в в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России» по Северо-Западу участвовали 20 человек, в том числе генеральный директор «Комсомольская правда – Калининград» Екатерина Апанавичене.

ИСТОЧНИК KP.RU