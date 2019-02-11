2019-02-11T10:56:21+03:00
Происшествия

В Полесском районе «Фольксваген» съехал в кювет: двое пострадавших

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Полесском районе в воскресенье,10 февраля. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 3-м километре автодороги «Полесск-Большаково».62-летни водитель «Фольксвагена» превысили скорость и на скользкой дороге не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги в придорожный кювет.

В ДТП пострадали две пассажирки легковушки, с травмами их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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