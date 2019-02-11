Безработная калининградка обманула банк на 50 тысяч рублей

11 Февр. 12:07 2019-02-11T12:07:38+03:00

Сообщив ложные сведения о своем доходе, женщина оформила кредит, сняла с карточки все деньги и перестала отвечать на звонки

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В Калининграде 34-летняя безработная жительница города додумалась до простого, но эффективного способа раздобыть денег. Женщина отправилась в банк и оформила там кредит, получив на руки кредитную карту с уже перечисленными на нее 50 тысячами рублей.

То, что здесь дело нечисто, сотрудники банка сообразили, когда с кредитки разом исчезла вся сумма, а клиентка, так и не совершившая ни одного платежа, перестала отвечать на телефонные звонки. Полицейские, к которым финансисты обратились за помощью, выяснили, что при оформлении ссуды заявительница сообщила недостоверные сведения о своем месте работы и ежемесячном доходе.

После этого оставалось лишь возбудить уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Максимальное наказание в данном случае – арест сроком до четырех месяцев. В принципе, для безработной вариант не самый плохой, делать-то все равно нечего…

ИСТОЧНИК KP.RU