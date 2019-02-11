11 Февр. 12:09 2019-02-11T12:09:27+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет света в домах на семи улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричество отключено на ул. Госпитальная 2-8, 5-17, 12-18, 16а, ул. Знойная 2-6, пер. Северный 1, 4-10, ул. Ген. Озерова 51-55.

С 13:30 до 18 часов света не будет на пер. Партизанский 2-8, пер. Северный 3-9, ул. Ген. Озерова 32-38, 49, 49а-51а, 51-55, ул. Ракитная 1 (д/сад № 36), 3, 7-15, ул. Госпитальная 3, 21, ул. Пролетарская 114, 131, 133, ул. Баранова 2, 2а.

Отключений от холодной, горячей воды и от отопления сегодня не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU