В Чернышевском задержали водителя грузовика за дачу взятки таможеннику

11 Февр. 12:14 2019-02-11T12:15:16+03:00

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На таможенном посту в Чернышевском задержали водителя грузовика за дачу взятки сотруднику таможни. Об этом сообащет пресс-служба Северо-Запапдного следственного управления на транспорте СК России.

35-летний водитель очень не хотел, чтобы сотрудники таможни проводили досмотр его автомобиля. Мужчина решил дать взятку инспектору, после чего его задержали сотрудники службы противодействия коррупции Калининградской областной таможни.

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU