Авиация Балтфлота отрабатывает дозаправку самолетов в небе над Калининградской областью

11 Февр. 12:22 2019-02-11T12:22:12+03:00

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Пилоты морской авиации Балтийского флота проводят учебно-тренировочные полеты с отработкой дозаправки топливом в воздухе над Калининградской областью. Об этом сообащет пресс-служба Западного военного округа.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отрабатывают дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС России, который прибыл в Калининградскую область из центрального региона России.

- К отработке сложного элемента будет привлечено до 15 самолетов. Дозаправка в воздухе планируется проводиться как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары, - сообщили в пресс-службе ЗВО, добавив, что дозаправка в воздухе – один из самых сложных видов летной подготовки.

- К ней допускаются только опытные специалисты, которые в ходе полета должны тщательно соблюдать режим скорости и высоты. Пилоты на высоте от 2 до 5 тыс. метров при скорости 500-600 км/ч приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой «контактировались» с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживали данную дистанцию до полной перекачки топлива, - отметили в пресс-службе Западного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU