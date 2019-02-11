Под Калининградом КамАЗ опрокинулся в заполненный водой кювет: двое пострадавших

11 Февр. 12:32 2019-02-11T12:33:51+03:00

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В Гвардейском районе в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге Заречье-Ровное. 40-летний водитель КамМАЗа на закруглении дороги не справился с управлением, в результате грузовик опрокинулся в наполненный водой кювет.

Прибывшие на место спасатели вскрыли кузов и вытащили из салона водителя и пассажира. Оба получили травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU