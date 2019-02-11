На выходных в Калининградской области задержали 22 пьяных водителей

11 Февр. 12:39 2019-02-11T12:40:43+03:00

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В субботу и воскресенье на дорогах Калининградской области задержали 22 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В субботу инспекторы ГИБДД задержали 11 выпивох, столько было выявлено и в воскресенье.

Двое задержанных попались пьяными за рулем, уже будучи лишенными прав за пьяное вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность и лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU