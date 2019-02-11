2019-02-11T12:40:43+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 22 пьяных водителей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В субботу и воскресенье на дорогах Калининградской области задержали 22 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В субботу инспекторы ГИБДД задержали 11 выпивох, столько было выявлено и в воскресенье.

Двое задержанных попались пьяными за рулем, уже будучи лишенными прав за пьяное вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность и лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24