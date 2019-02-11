Калининградец зарезал подругу строительным ножом

11 Февр. 12:45 2019-02-11T12:45:46+03:00

В суде убийца признался, что ничего не помнит, поскольку был сильно пьян

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Девять с половиной лет должен будет провести в колонии строгого режима житель Черняховска.

Прошлым летом мужчина пьянствовал вместе со своей сожительницей в квартире дома в 4-м переулке Победы. Ссорилась пара и раньше, но в этом случае очередной конфликт закончился тем, что горожанин схватил оказавшийся у него под рукой строительный нож и нанес им два удара в шею и грудь подруги. Раненая скончалась еще до прибытия «Скорой помощи».

В суде убийца, в общем не отрицал свою вину, только признался, что мало что помнит, поскольку к моменту совершения преступления был уже сильно пьян. У защитников подсудимого еще остается возможность оспорить решение Черняховского горсуда в высших инстанциях. Хотя, положа руку на сердце, шансы на это мизерные.

ИСТОЧНИК KP.RU