В Калининграде отменили показ документальной пьесы «Кантград» во Фридландских воротах

11 Февр. 13:23 2019-02-11T13:24:36+03:00

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Вечером 9 февраля на странице Театра.doc в фейсбуке появилось сообщение следующего содержания:

- Дорогие друзья, по независящим от Театра.doc причинам, Музей «Фридландские ворота» отказал театру в показе спектакля «Кантград» на своей площадке. Спектакль, как и планировалось, будет показан в Калининграде 12-го и 13-го февраля. Новое место показов спектакля мы сообщим дополнительно. Надеемся на понимание!

После появившихся в СМИ комментариев директора музея Андрея Ярцева, в которых он сообщил, что в сценарии используется книга Михаэля Вика «Закат Кенигсберга», театр выложил еще один пресс-релиз. В нем руководство театра обвинило Ярцева в намеренном искажении фактов.

- Директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев искажает в комментариях калининградским СМИ информацию о спектакле «Кантград», - говорится в релизе.

Далее комментарий дала автор пьесы Нана Гринштейн, которая заявила, что не только читала книгу Вика, чтобы погрузиться в тему, но и многие другие.

- Это не означает, что фрагменты этих книг вошли в пьесу, - заявила Гринштейн. - Это означает, что автор работает над темой и всесторонне ее изучает.

- Мы не знаем, кого боится Андрей Ярцев, и с чем конкретно связано его поспешное решение, так же нам совершенно непонятно, почему имя Михаэля Вика вообще может быть предлогом для отказа в площадке, - добавляют представители театра. - Спектакль будет показан в те же даты в другом пространстве в городе Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU