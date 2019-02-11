2019-02-11T13:25:30+03:00
Общество

Экс-главу Ладушкина оштрафовали на 120 тысяч за незаконное увольнение сити-менеджера

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Багратионовске осудили бывшего главу Ладушкинского городского округа Юрия Хонина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Хонина обвиняли в том, что он незаконно уволили главу администрации Алексея Родина «по собственному желанию». Однако, как выяснилось, никакого заявления Родин не писал. К тому же, вопрос об увольнении сити-менеджера, не выносился на обсуждение местного Совета депутатов.

Действия Хонина были квалифицированы по ч.2 ст.286 УК РФ «Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства».

Суд оштрафовал бывшего чиновника на 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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