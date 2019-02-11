Экс-главу Ладушкина оштрафовали на 120 тысяч за незаконное увольнение сити-менеджера
В Багратионовске осудили бывшего главу Ладушкинского городского округа Юрия Хонина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Хонина обвиняли в том, что он незаконно уволили главу администрации Алексея Родина «по собственному желанию». Однако, как выяснилось, никакого заявления Родин не писал. К тому же, вопрос об увольнении сити-менеджера, не выносился на обсуждение местного Совета депутатов.
Действия Хонина были квалифицированы по ч.2 ст.286 УК РФ «Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства».
Суд оштрафовал бывшего чиновника на 120 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU