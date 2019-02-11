Двое калининградцев пытались перебросить в колонию 8 телефонов и Wi-Fi роутер

11 Февр. 13:34 2019-02-11T13:34:24+03:00

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В минувшую пятницу в поселке Славяновка в течение полутора часов сотрудники оперативной службы задержали двоих мужчин, которые пытались перебросить мобильные телефоны в колонию №13. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Первым задержали 33-летнего мужчину, который пытался перебросить 4 мобильных телефона, зарядные устройства и Wi-Fi роутер.

Спустя полтора часа около колонии задержали 39-летнего злоумышленника, при личном досмотре у него нашли четыре мобильника.

На задержанных завели административные дела, им грозят штрафы до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU