В Калининграде уголовник обстрелял несколько автомобилей

11 Февр. 13:38 2019-02-11T13:41:20+03:00

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После того как в дежурную часть ОМВД России по Московскому району начали поступать обращения автомобилистов, обнаруживших свои машины, припаркованные на ночь на улице Батальной, с повреждениями боковых стекол и крыльев, полиция приступила к поискам злоумышленника.

Судя по характерным отметинам, иномарки были обстреляны из какого-то оружия сравнительно небольшой мощности. Кто-то даже видел самого стрелка и дал его приблизительное описание блюстителям порядка. В результате по ориентировке нарядом патрульно-постовой службы был задержан 21-летний горожанин. Который, несмотря на юный возраст, уже был ранее судим, причем не единожды.

Выяснилось, что пьяному уголовнику не пришло в голову ничего более остроумного, чем открыть огонь по неподвижным мишеням из пневматического пистолета. Ствол, кстати, был зарегистрирован на имя обладателя в установленном законом порядке. Остается только радоваться, что этот идиот ограничился автомобилями и не вздумал шмалять в людней. Впрочем, и в этом случае стрелку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Свободная продажа боевого огнестрельного оружия, говорите?

ИСТОЧНИК KP.RU