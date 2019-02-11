В четверг калининградцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови

11 Февр. 13:46 2019-02-11T13:47:17+03:00

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В четверг, 14 февраля, калининградцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На площади Победы, на четной стороне тротуары ул. Баранова с 10 до 13 часов будет работать мобильный центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации.

- Для наибольшей достоверности исследования специалисты советуют делать его натощак. Если в день проведения анализа крови был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста, - сообщили в Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU