В четверг калининградцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В четверг, 14 февраля, калининградцы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
На площади Победы, на четной стороне тротуары ул. Баранова с 10 до 13 часов будет работать мобильный центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации.
- Для наибольшей достоверности исследования специалисты советуют делать его натощак. Если в день проведения анализа крови был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста, - сообщили в Минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU