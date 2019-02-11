Полицейские задержали пьяного калининградца на угнанной машине
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Гурьевском районе полицейские задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Началось все с того, что в полицию обратился житель садового общего «Заречье», который сообщил, что у него угнали автомобиль. Ориентировку на машину передали всем патрульным нарядам.
Вскоре полицейские обнаружили автомобиль, за рулем находился ранее судимый, и, к тому же, сильно пьяный 18-летний местный житель.
На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», молодому угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU