Мэрия Калининграда выделила 2,5 млн рублей на содержание и ремонт детских площадок

11 Февр. 14:11 2019-02-11T14:13:08+03:00

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Администрация Калининграда выделила 2,5 млн рублей на содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок в этом году.

Деньги пойдут на текущее содержание 65 детских и спортивных игровых площадок, расположенных на городских территориях и находящихся на балансе МКУ «Калининградская служба заказчика».

Компания, с которой заключат контракт, в течение года должна будет выполнять работы по сбору мусора, сметанию снега, очистке газонов от листвы, завозу песка для песочниц, а также мелкий ремонт металлических ограждений и элементов детских площадок.

- При этом подрядная организация несет ответственность за санитарное, техническое состояние, исправность и безопасную эксплуатацию оборудования детских игровых и спортивных площадок, - заявили в мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU