В Балтийске осудили прапорщика за мошенничество с налоговым вычетом

11 Февр. 14:38 2019-02-11T14:39:11+03:00

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В Балтийске осудили старшего прапорщика за мошенничество с налоговым вычетом. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного управления СК по Балтийскому флоту.

В 2014 году прапорщик получил субсидию в размере 8,9 млн рублей и купил квартиру в Светлогорске. Спустя год, он подал в налоговую инспекцию декларацию, в которой указал, что купил квартиру за собственные деньги, а значит – имеет право на налоговый вычет. В результате он смог получить от государства 145 тысяч рублей.

В ходе следствия прапорщик признал вину и вернул государству деньги. Суд признал его виновным в мошенничестве и оштрафовал на 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU