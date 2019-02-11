Калининградские приставы арестовали 34 автомобиля должников

11 Февр. 15:04 2019-02-11T15:05:49+03:00

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В Калининградской области прошло широкомасштабное рейдовое мероприятие «Дорожный пристав». В течение трех дней три мобильных группы приставов и сотрудников ГИБДД работали в Светлогорске, Пионерском и Янтарном.

В результате приставы выявили и арестовали 34 автомобиля, принадлежащих должникам на общую сумму 19,6млн рублей.

В пресс-службе Судебных приставов отметили, что все должники, лишившиеся своих автомобилей, знали о заведенных на них исполнительных производствах, однако не стали своевременно оплачивать задолженности. Теперь у них осталось 10 дней, чтобы заплатить по долгам, иначе их автомобили продадут, а полученные будут направлены в счет погашения задолженностей, добавили в пресс-службе управления судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU