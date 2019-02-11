Калининградцу грозит до 15 лет за сбыт карфентанила
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Светлом полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
48-летний мужчина продал дозу карфентанила прямо в салоне рейсового автобуса Светлый-Калининград. Там его и задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков.
В ходе обыска у него обнаружили и изъяли три свертка с тяжелым наркотиком.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU