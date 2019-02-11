Калининградцу грозит до 15 лет за сбыт карфентанила

11 Февр. 15:11 2019-02-11T15:12:10+03:00

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В Светлом полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

48-летний мужчина продал дозу карфентанила прямо в салоне рейсового автобуса Светлый-Калининград. Там его и задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков.

В ходе обыска у него обнаружили и изъяли три свертка с тяжелым наркотиком.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU