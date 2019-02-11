2019-02-11T15:43:24+03:00
Общество

От новой школы на ул. Аксакова проложат дорогу к Московскому проспекту

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Бывшая техническая дорога по соседству со строящейся школой №57 на ул. Аксакова станет полноценной улицей Флотской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

На объект уже завезли часть строительных материалов, дорожники ждут оттаивания грунта.

- Затем предстоят работы, связанные с коллектором, а потом пойдет устройство корыта и постройка собственно проезжей части с тротуарами, освещением и парковками, которая обеспечит доступ с Московского проспекта к новым школе и детскому саду, - сообщили в мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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