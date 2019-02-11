В Багратионовском районе «Шкода» съехала в кювет и перевернулась

11 Февр. 15:56 2019-02-11T15:58:48+03:00

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В Багратионовском районе в результате ДТП пострадала пожилая пассажирка «Шкоды».

Авария произошло в понедельник, 11 февраля, около 12 часов на автодороге Тишино-Широкое. 70-летний водитель «Шкоды» на левостороннем закруглении дроги не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся.

В результате дорожного происшествия пострадала 68-летняя пассажирка, с травмами пожилую женщину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU