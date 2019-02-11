В Калининграде во вторник проверят уличные сирены

11 Февр. 16:39 2019-02-11T16:39:44+03:00

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Во вторник 12 февраля утром в Калининграде намерены проверить работоспособность уличных сирен. Цель МЧС – определить готовность региональной автоматизированной системы оповещения населения Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в 11 часов утра 12 февраля Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.

Спасатели отмечают, что в этом случае звучание сигнала «Внимание всем» служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU