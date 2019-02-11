На украденные у пенсионерки деньги ее соседка отремонтировала квартиру и погасила кредит

11 Февр. 17:17 2019-02-11T17:17:03+03:00

В отсутствие хозяйки ее односельчанка проникла в дом и похитила 220 тысяч рублей

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Как пелось в старой доброй песне «от людей на деревне не спрятаться». В этом лично убедилась 85-летняя жительница одного из поселков Гвардейского городского округа. Ее 38-летняя односельчанка была прекрасно осведомлена, где пенсионерка хранит все свои сбережения – 220 тысяч рублей. Оставалось лишь дождаться удобного момента, когда хозяйка выйдет из дома и совершить быстрый налет.

Все это выяснили оперативники уголовного розыска, когда к ним поступило заявление о краже. Увы, к моменту задержания подозреваемой от денег мало что осталось: воровка оплатила ими ремонт в своей квартире, обставила ее новой мебелью, еще и погасить банковский кредит хватило.

За «кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище», по закону положено до шести лет лишения свободы. А по выходу из «зоны» наверняка придет срок делать новый ремонт…

ИСТОЧНИК KP.RU