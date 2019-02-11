Под Калининградом задержан серийный грабитель АЗС
В полицию Светлогорска обратился директор местной автозаправочной станции, который сообщил, что один из клиентов благополучно заправил свой автомобиль но вместо того, чтобы расплатиться, предпочел уехать по-английски, то есть, не прощаясь.
Оперативники угрозыска для начала просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установив марку и государственный регистрационный знак искомого автомобиля. И вскоре тот был задержан. За рулем оказался 35-летний житель Гурьевского района. Как выяснилось, этот мужчина причастен еще, как минимум, к двум подобным кражам с АЗС – но уже в Гурьевске.
Вообще-то, действующий Уголовный кодекс квалифицирует подобное деяние даже не как кражу, а как самый настоящий грабеж. И предусматривает за него до четырех лет за решеткой.
В общем, мужик, похоже, ты приехал…
ИСТОЧНИК KP.RU