Под Калининградом задержан серийный грабитель АЗС

11 Февр. 18:25 2019-02-11T18:25:53+03:00

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В полицию Светлогорска обратился директор местной автозаправочной станции, который сообщил, что один из клиентов благополучно заправил свой автомобиль но вместо того, чтобы расплатиться, предпочел уехать по-английски, то есть, не прощаясь.

Оперативники угрозыска для начала просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установив марку и государственный регистрационный знак искомого автомобиля. И вскоре тот был задержан. За рулем оказался 35-летний житель Гурьевского района. Как выяснилось, этот мужчина причастен еще, как минимум, к двум подобным кражам с АЗС – но уже в Гурьевске.

Вообще-то, действующий Уголовный кодекс квалифицирует подобное деяние даже не как кражу, а как самый настоящий грабеж. И предусматривает за него до четырех лет за решеткой.

В общем, мужик, похоже, ты приехал…

ИСТОЧНИК KP.RU