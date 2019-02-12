В Калининграде уничтожат партию контрафактных игрушек из Китая
В Балтийске задержали партию контрафактных детских конструкторов из Китая. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
При проведении таможенного досмотра контейнера проверяющие обнаружили 668 конструкторов «Nindja» с признаками незаконного использования товарного знака, сходного до степени смешения с «Ninjago».
Таможенники связались с правообладателем, который сообщил, что не давал согласия на ввоз игрушек.
В отношении компании-получателя груза завели административное дело за незаконное использование чужого товарного знака. Арбитражный суд Калининградской области признал партию игрушек контрафактной и подлежащей уничтожению.
ИСТОЧНИК KP.RU