В Калининграде уничтожат партию контрафактных игрушек из Китая

12 Февр. 09:50 2019-02-12T09:51:44+03:00

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В Балтийске задержали партию контрафактных детских конструкторов из Китая. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

При проведении таможенного досмотра контейнера проверяющие обнаружили 668 конструкторов «Nindja» с признаками незаконного использования товарного знака, сходного до степени смешения с «Ninjago».

Таможенники связались с правообладателем, который сообщил, что не давал согласия на ввоз игрушек.

В отношении компании-получателя груза завели административное дело за незаконное использование чужого товарного знака. Арбитражный суд Калининградской области признал партию игрушек контрафактной и подлежащей уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU