В Калининграде задержали пассажирский автобус с неисправными тормозами
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде прошел очередной рейд по проверке пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ходе проверки инспектор ГИБДД выявили пассажирский автобус с неисправными тормозами, который перевозил пассажиров в удаленные города области
- В отношении нарушителя был составлен материал по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, - сообщили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU