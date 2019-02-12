2019-02-12T09:56:27+03:00
Общество

В Калининграде задержали пассажирский автобус с неисправными тормозами

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде прошел очередной рейд по проверке пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе проверки инспектор ГИБДД выявили пассажирский автобус с неисправными тормозами, который перевозил пассажиров в удаленные города области

- В отношении нарушителя был составлен материал по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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