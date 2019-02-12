2019-02-12T10:06:03+03:00
Общество

Детский сад №78 на ул. П. Морозова в Калининграде увеличат на 88 мест

Виктор Сергеев
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Администрация Калининграда получила разрешение на строительство пристройки к зданию детсада №78 на ул. П. Морозова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новая пристройка площадью 1295 кв.м рассчитана на 88 детей.

- В ближайшее время будет объявлен аукцион для определения подрядчика. Работы по строительству пристройки должны быть завершены в этом году, - сообщили в городской администрации.

Отметим, что в Калининграде, помимо пристройки к детсаду №78, в первоочередном порядке планируется построить два детских сада на ул. Н. Карамзина и ул. Согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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