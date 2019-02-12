Ушла из жизни председатель профсоюза Калининградской областной научной библиотеки

12 Февр. 10:21 2019-02-12T10:22:44+03:00

Александра Губерник с 1985 года работала в Калининградской областной научной библиотеке. Фото: Калининградская областная научная библиотека

Александра Губерник проработала в учреждении культуры почти 30 лет

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9 февраля ушла из жизни Александра Губерник, которая с 1985 года работала в Калининградской областной научной библиотеке, занимая различные должности в отделах.

В 1994 году Александра Борисовна стала главным библиотекарем научно-методического отдела, а в 2000-м возглавила его.

- В течение пяти лет возглавляемый ею отдел провел сложную масштабную работу по изучению формирования и использования фондов публичных библиотек. Результаты исследования были высоко оценены библиотечным сообществом России, – говорят в библиотеке сегодня.

Александра Борисовна проработала в библиотеке до 2014 года. Единодушно она была избрана председателем Профсоюза библиотеки. На этом общественном посту много сделала для улучшения условий труда и отдыха своих коллег, активно занималась решением вопросов и проблем коллектива.

Александра Борисовна очень любила и прекрасно знала музыкальное искусство. Высокообразованная, умная, с острым чувством юмора, доброжелательная, отзывчивая, справедливая, она была человеком с большим сердцем, всегда готовым выслушать и помочь, - такой запомнили Александру Борисовну коллеги и друзья.

ИСТОЧНИК KP.RU