Ушла из жизни председатель профсоюза Калининградской областной научной библиотеки
9 февраля ушла из жизни Александра Губерник, которая с 1985 года работала в Калининградской областной научной библиотеке, занимая различные должности в отделах.
В 1994 году Александра Борисовна стала главным библиотекарем научно-методического отдела, а в 2000-м возглавила его.
- В течение пяти лет возглавляемый ею отдел провел сложную масштабную работу по изучению формирования и использования фондов публичных библиотек. Результаты исследования были высоко оценены библиотечным сообществом России, – говорят в библиотеке сегодня.
Александра Борисовна проработала в библиотеке до 2014 года. Единодушно она была избрана председателем Профсоюза библиотеки. На этом общественном посту много сделала для улучшения условий труда и отдыха своих коллег, активно занималась решением вопросов и проблем коллектива.
Александра Борисовна очень любила и прекрасно знала музыкальное искусство. Высокообразованная, умная, с острым чувством юмора, доброжелательная, отзывчивая, справедливая, она была человеком с большим сердцем, всегда готовым выслушать и помочь, - такой запомнили Александру Борисовну коллеги и друзья.
ИСТОЧНИК KP.RU