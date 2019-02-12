БФУ им. Канта выделили 123 млн рублей на повышение международной конкурентоспособности

12 Февр. 10:59 2019-02-12T11:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство РФ выделяет ведущим российским вузам 9,9 млрд рублей для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Субсидии получит 21 вуз, включая Балтийский федеральный университет им. И. Канта. Калининградскому университету выделили на повышение международной конкурентоспособности почти 123 млн рублей.

Средства выделяются в рамках национального проекта «Образование», одной из целей которого является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

- Планируется, в частности, увеличение числа российских вузов в топ-500 глобальных рейтингов университетов, к концу 2024 года в два раза, до 425 тысяч человек, увеличится количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, - говорится в распоряжении кабинета министров.

ИСТОЧНИК KP.RU