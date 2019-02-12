Более тысячи жителей Советска остались без электричества за долги

12 Февр. 11:22 2019-02-12T11:22:59+03:00

В плане на отключение – еще 200 жителей

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Жители Советска задолжали за электричество 26,5 млн рублей, эта задолженность самая большая среди городов Калининградской области, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Среди должников энергетики выделяют ряд крупных — 135 злостных неплательщиков с общим долгом более 12 млн руб.

- Один из способов взыскания – отключение света, эта мера применяется к самым злостным неплательщикам. 1 093 потребителя, проживающих в Советске, остаются без электроэнергии с долгами 23,4 млн руб., - сообщили в «Янтарьэнергосбыте».

В компании отмечают, что на сегодняшний день почти 220 жителей Советска в плане на отключение электроэнергии в феврале, они задолжали сбытовой компании 943,1 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU