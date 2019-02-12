В Калининграде злостный алиментщик оказал сопротивление судебным приставам

12 Февр. 11:29 2019-02-12T11:32:30+03:00

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В Калининграде судебные приставы принудительно доставили в отдел злостного алиментщика. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления ФССП.

Ранее судимый 38-летний калининградец забыл про своего ребенка и не платил алиментов. При этом, нерадивый папаша довольно долго скрывался от приставов, не отвечал на телефонные звонки и не являлся на прием.

Устав ждать, приставы решили сами посетить должника, который явно не обрадовался гостям и попытался оказать физическое сопротивление.

- Нецензурная брань и сопротивление ему не помогли, и он принудительно был доставлен в отдел судебных приставов, где на него составили административный протокол в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица», после чего он был передан судебным приставам отдела для дальнейшего разбирательства, - заявили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU