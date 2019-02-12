12 Февр. 11:33 2019-02-12T11:33:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в течение дня не будет электричества в восьми садовых обществах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов для проведения ремонтных работ на сетях Оборонэнерго будет отключено электроснабжение на Советском пр-те 285, а также садовых обществах «Космос 2», «40 лет Победы», и «Восток».

Во второй половине дня – ориентировочно до 17 часов без электричества останутся садовые общества «50 лет Октября», «Кедр», «Янтарь», «Восток», и «Ритейл».

До 18 часов будет отключено электроснабжение на улицах Эльблонгская, 31-37, Багратиона 144а, 156-160.

Также в течение рабочего дня для установки водомерного узла и монтажа обводной линии «Водоканал» приостановит подачу воды на ул. 9-го Апреля 98-104.

ИСТОЧНИК KP.RU